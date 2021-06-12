Таран повідомив, на що спрямують другу частину безпекової допомоги від США

Затвердження Міноборони США надання другої частини безпекової допомоги Україні на суму в 150 млн доларів за програмою «Ініціатива безпекової допомоги Україні» є своєчасним і обгрунтованим. Ця допомога буде спрямована на заходи із забезпечення територіальної цілісності України, оборони кордонів та поглиблення взаємосумісності з НАТО.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, якого цитує пресслужба МОУ, передає Укрінформ.

«Цей пакет допомоги спрямований на підвищення бойових спроможностей сил оборони України, управління підрозділами, елементів радіоелектронної боротьби. Йдеться про поповнення наших арсеналів протиартилерійських радарів, засобів для боротьби з безпілотниками, захищеного зв’язку, електронної боротьби і евакуації поранених із поля бою, а також підготовку та обладнання для удосконалення безпеки частин Повітряних сил Збройних Сил України», - прокоментував Таран.

Міністр оборони також відзначив важливість виконання нашою державою заходів оборонної реформи, посилення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами в рамках «Ініціативи безпекової допомоги Україні». Він нагадав, що стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України та США динамічно розвивається, і це є запорукою зміцнення обороноздатності та практичної реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

«Партнери зі США надають нам безпрецендентну підтримку у посиленні нашої обороноздатності та національної стійкості. Протягом 2014 - 2021 років Україна отримала від уряду США оборонну допомогу майже на 2,5 мільярда доларів. А нещодавно Комітет у закордонних справах Сенату США одностайно ухвалив законопроєкт «Про безпекове партнерство з Україною», що, після підписання у Палаті представників, Сенаті і президентом США, збільшить щорічну військову допомогу до 300 мільйонів доларів», - сказав Таран.

Водночас він висловив вдячність американським друзям за колосальну дипломатичну, політичну, фінансову підтримку і практичні кроки щодо збереження суверенітету і відновлення територіальної цілісності України.

Міністр також нагадав, що вже 14 червня лідери держав-членів Альянсу зберуться у Брюсселі для участі у Саміті НАТО, і висловив сподівання, що українське питання знайде належне місце в порядку денному Саміту.

Як повідомляв Укрінформ, 11 червня Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки затвердило другу частину безпекової допомоги Україні у 2021 році на 150 мільйонів доларів США.

Також 11 червня заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга заявив, що до порядку денного майбутнього візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки планують включити підписання низки угод політико-безпекового блоку.