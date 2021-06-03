Україна планує почати серійне виробництво 30-мм гранатометних пострілів ВОГ

На замовлення Міноборони тривають державні випробування 30-міліметрових гранатометних пострілів ВОГ-17В та ВОГ-17ІН для автоматичного гранатомету типу АГС-17 українського виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Ми прагнемо досягти зниження критичної залежності від імпортних боєприпасів. Це - елемент незалежності нашого оборонно-промислового комплексу та безпеки держави. Для цього, крім виробництва ВОГів, оборонне відомство опрацьовує, у тому числі, питання налагодження потужностей ремонту боєприпасів. У нас для цього є склади, технічний персонал, документація, уже будуються виробничі цехи. Зниження залежності від кон’юнктурних зовнішніх ринкових та інших умов, розрахунок на власні сили, безпека виробництва боєприпасів - це запорука боєздатності ЗС України», - заявив міністр оборони Андрій Таран.

Він зазначив, що за результатами випробувань уже цього, 2021 року, буде ухвалено рішення щодо прийняття на озброєння та подальше серійне виробництво цих пострілів на базі українських підприємств.

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Очікується, що виробництво 30-мм пострілів ВОГ-17В та ВОГ-17ІН для автоматичного гранатомета типу АГС-17 відбуватиметься із комплектуючих вітчизняного виробництва та окремих матеріалів виробництва хімічної промисловості однієї з держав-членів НАТО.

Фото: mil.gov.ua