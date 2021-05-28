Українські військові отримали модернізовану радіолокаційну станцію

Казенне підприємство КП "НВК "Іскра", яке входить до складу Укроборонпрому, передало до Збройних сил України модернізовану до виду 35Д6М радіолокаційну станцію 19Ж6.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державний концерн Укроборонпром.

В результаті модернізації РЛС військові отримали практично новий радар з підвищеною дальністю дії, збільшеною точністю визначення координат, покращеними параметрами траєкторної обробки, зменшеною вартістю технічного обслуговування та збільшеним строком експлуатації.

“Процес модернізації станції 19Ж6 до рівня 35Д6М є досить складним та потребує копіткої праці. РЛС повністю розбирають, проводять дефектовку, після чого ремонтують складові, які підлягають відновленню, замінюють елементну базу та приводять відповідно до підвищених після модернізації параметрів”, - зазначають фахівці підприємства.

За інформацією Укроборонпром, передана військовим станція отримала повністю оновлену антену, функціональне та сучасне програмне забезпечення. Для більш зручної роботи операторів встановлені нові робочі місця та система кондиціонування. Проведено капітальний ремонт шасі із заміною кузова.

Як повідомляв Укрінформ, на одному із полігонів Збройних сил України тривають заводські випробування дослідного зразка вітчизняної САУ «Богдана». Відбулася стрільбова частина цих випробувань.