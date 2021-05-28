На одному із полігонів Збройних Сил України тривають заводські випробування дослідного зразка вітчизняної САУ «Богдана». Відбулася стрільбова частина цих випробувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

За словами представника ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування», якого залучили до поточного етапу стрільби, родзинкою «Богдани» є ствол калібру 155 мм, виготовлений з української сталі на вітчизняному обладнанні, що адаптований під стрільбу натовським боєприпасом. При цьому для нарізки каналів ствола підприємство спеціально створило відповідний верстат.

“Стрільба відбулася в плановому режимі. Попереду - подальші випробування”, - інформує Міноборони.

Удосконалену САУ «Богдана» перевірили бойовою стрільбою // Фото: mil.gov.ua

Як повідомляв Укрінформ, Україна станом на початок року впровадила 292 стандарти та документи НАТО, що становить 19 відсотків і загалом відповідає рівню країн, які нещодавно стали членами Альянсу.