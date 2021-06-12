У Львові на території першої приватизованої колонії побудують кампус IT-компанії

Компанія SoftServe планує звести у Львові кампус, де розміщуватиметься низка інфраструктурних об’єктів та офісів.

Офісне містечко однієї з найбільших ІТ-компаній України з’явиться на місці колишньої виправної колонії, на проспекті Святого Івана Павла ІІ (колишня назва вул. Хуторівка), повідомляє Укрінформ із посиланням пресслужбу Львівської міської ради.

"Це одна з найкращих новин, які ми отримали цього тижня... Я знаю амбіції SoftServe, який хоче облаштувати тут новий простір, школу, садочок, спортивну інфраструктуру, а також офісний центр. Все це будуватиметься після проведення міжнародного архітектурного конкурсу. Ця територія отримає нову форму, яка даватиме новий зміст для цього району і всього міста», - зазначив міський голова Андрій Садовий.

Як зазначив міністр юстиції Денис Малюська, продаж колишньої львівської колонії №48 став першим продажем у межах «Великий розпродаж в’язниць» - спільного проєкту Мін‘юсту та Фонду держмайна.

«Нам вдалося реалізувати майно лише однієї в‘язниці за понад 400 млн грн - втричі більше від стартової ціни. Ми очікуємо, що наступні аукціони будуть не менш успішними, та паралельно готуємо нові об‘єкти недіючої в’язничної інфраструктури до приватизації», - сказав він.

Голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко наголосив, що приватизація в’язниць - це проєкт про свободу в буквальному сенсі, адже території звільняються від недіючих об’єктів, перетворюються з непродуктивних активів на продуктивні.

«Тепер цілий район Львова отримає нове життя і дасть поштовх розвитку території. А це – нові робочі місця й податки. Загалом, на прозорі аукціони плануємо виставити майно 35-ти виправних закладів, що перебувають у «законсервованому» стані... Ми очікуємо, що у 2021 році від цієї програми до державного бюджету надійде 1 млрд грн. На черзі - Південна колонія в Одесі, приватизація якої має відбутися 25 червня», - розповів Сенниченко.

Читайте також: В Україні на аукціоні продали першу колонію

Компанія SoftServe ще раніше розпочала роботу над ідеєю створення офісного кампусу спільно з провідним європейським архітектурним бюро. У кампусі мають намір об’єднати частину львівських офісів, а також розташують об’єкти, необхідні для роботи, відпочинку, розвитку талантів та проведення різноманітних заходів. За словами ініціаторів проєкту, окрім місця концентрації технологічних талантів та креативного простору для роботи кампус компанії також стане знаковим футуристичним об’єктом Львова.

«На сьогодні Львів є найбільшим девцентром компанії в Україні. Ми давно розглядали можливість створення єдиного простору для наших команд. З появою конкретної ділянки під цей проєкт робота над ним суттєво прискориться», - прокоментував співзасновник та член ради директорів компанії Олег Денис.

Команда SoftServe загалом налічує 10 тисяч осіб, з яких у Львові працюють близько 4000. У місті також розташовуються понад 10 офісів компанії включно з головним європейським офісом.

Розпочати роботу над проєктом планують наступного року. За попередніми оцінками, його реалізація триватиме 5-6 років.

SoftServe — найбільша глобальна ІТ-компанія з українським корінням, що працює у сфері розробки програмного забезпечення та надання консультаційних послуг. Близько 10 000 співробітників працюють у 38 офісах, що розміщені від Сан-Франциско до Сінгапуру. Головні офіси компанії розташовані у Львові та Остіні (штат Техас, США), розробницькі центри - у Львові, Києві, Дніпрі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Софії (Болгарія), Вроцлаві, Білостоку, Глівіце та Варшаві (Польща). Компанія працює над понад 900 активними проєктами для таких клієнтів, як IBM, Cisco, Panasonic, Cloudera, Henry Schein, Spillman Technologies та ін. SoftServe є партнером Google Cloud Platform, Amazon Web Services, Microsoft Azure та інших великих технологічних компаній.

Як повідомлялося, ТзОВ «Девелопмент інжиніринг сервіс» 3 червня стало переможцем відкритого аукціону Міністерства юстиції з продажу майна колишньої виправної колонії, яке розташоване на ділянці розміром 10 га. Підприємство впродовж багатьох років займається проєктуванням і будівництвом та входить в групу компаній SoftServe. Майно буде придбано за 377,5 мільйона гривень.

Фото: Львівська міська рада