Колонію в Одесі виставили на продаж - просять понад 220 мільйонів

Міністерство юстиції разом із Фондом державного майна виставили на продаж Південну виправну колонію №51 в Одесі за стартовою ціною 223 мільйони гривень.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

«У когось є зайвих 223 мільйони гривень? А якщо інвестувати у нерухомість в Одесі? Коротше кажучи, ми разом з Фондом державного майна України виставили на продаж чергову в‘язницю - Південну виправну колонію №51, розміщену в Одесі на Люстдорфській дорозі, 9», - написав очільник Мін'юсту.

За його словами, ідеться про близько 6 гектарів землі, до будівлі підведено комунікації, «тихенькі сусіди, чудовий клімат».

«Колонія не використовується за призначенням з весни 2019 року після бунту ув‘язнених та знищення більшості приміщень пожежею», - пояснив міністр.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції 6 серпня 2020 року розпочало розпродаж майна пенітенціарної системи.

Першим на продаж Фонд державного майна виставив Ірпінський виправний центр (№132) у Київській області зі стартовою ціною 220 млн грн. Через відсутність пропозицій установу виставляли на продаж кілька разів

На початку травня 2021 року на продаж виставили Львівську виправну колонію №48 за стартовою ціною 132,67 млн грн. Онлайн-аукціон з її приватизації має відбутися 3 червня.