В Україні на аукціоні продали першу колонію

Майно Львівської виправної колонії № 48 продали на електронному аукціоні за 377,5 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська у Фейсбуці.

"Сьогодні на аукціоні продали перший лот – майно колонії №48 (Хуторівка, 2). Стартова ціна основного об’єкту – 132 млн 674 тис. 303 грн. 55 копійок. Ціна продажу за результатами торгів - 377 млн 500 тисяч гривень. Зростання ціни на аукціоні - ледь не у три рази", - повідомив Малюська.

За його словами, участь у торгах взяли 7 учасників.

«Це перший продаж «Великого розпродажу в’язниць». Нагадаю, розподіл виручених коштів відбуватиметься за принципом 30/70: 30% піде до державного бюджету, 70% піде на відбудову в’язничної інфраструктури і «Великий розпродаж в’язниць» перетвориться на «Велике будівництво в’язниць», - поінформував міністр.

Згодом Малюська повідомив і про продаж другого лоту.

“Ну і другий лот теж не забарився. Продали відокремлений кусок 48 колонії. Стартова ціна - 3 мільйони 386 тисяч 294 грн 37 копійок. Торгувались 9 учасників. Ціна продажу - 30 мільйонів гривень. Зростання ціни - майже у 9 разів”, - заявив Малюська.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року Міністерство юстиції оголосило масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. На електронні торги виставили будівлю державної установи "Ірпінський виправний центр" (№ 132), "Південну виправну колонію" № 51 у місті Одеса та Львівську виправну колонію №48.

Львівська виправна колонія складається з двох частин і має будівлі загальною площею 39,8 тис м² на земельній ділянці площею 13 гектарів. В'язниця не функціонує за призначенням з початку 2018 року.

Фото: ФДМУ