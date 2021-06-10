У Львові проходить Всеукраїнський форум місцевого самоврядування

У Львові у четвер та п’ятницю, 10-11 червня, триватиме VIII Всеукраїнський форум місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Львівська міська рада, передає Укрінформ.

Зазначається, що ця подія об'єднає понад 300 міських голів та представників місцевого самоврядування зі всіх областей України. Також гостями та учасниками заходу стануть представники Міністерства розвитку громад та територій, депутати Верховної Ради України, представники міжнародних організацій, дипломатичних установ та громадського сектору.

Завданням форуму є створення експертних та політичних дискусій, круглих столів та інших форм інтерактивних дискусій, спрямованих на обговорення досягнень та пошук компромісних рішень щодо реформування місцевого самоврядування в Україні.

Через карантинні обмеження організатори події передбачили два формати проведення: запрошені спікери та учасники обговорень будуть присутні у Львові наживо та зможуть відповідати на запитання учасників, які доєднаються до онлайн-трансляції форуму через YouTube-канал та Facebook-сторінку події Інституту міста.

Загалом на захід зареєструвалося близько 1150 учасників.

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Серед тем панельних дискусій: Вимірювання ефективності місцевого самоврядування за підтримки програми USAID (Децентралізація приносить кращі результати та ефективність) DOBRE; «Інтегрований розвиток міст 2.0» від Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ GmbH; «Розвиток місцевого самоврядування в Україні та завершення реформи. Успіх чи поразка?» Підбивання підсумків децентралізації, обговорення успіхів реформи місцевого самоврядування, конституційні аспекти місцевого самоврядування.

Також буде дискусія про реформу врядування та фінанси органів місцевого самоврядування, шляхи законодавчого забезпечення утворення міських агломерацій.

Крім того, заплановано засідання круглого столу Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, розглядатиметься також реформування державної архітектурно-будівельної інспекції та інших питань містобудування.

Фото: inlviv.in.ua