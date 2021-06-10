На Франківщині пройде міжнародний форум Via Carpatia

В Івано-Франківській області відбудеться форум Via Carpatia-2021 «Капітал свободи: 30 років культурної незалежності».

Як передає Укрінформ з посиланням на організаторів форуму, захід пройде 25-27 червня в с. Криворівня та смт Верховина.

Учасниками Via Carpatia-2021 будуть українські та європейські інтелектуали, політики, громадські діячі та митці. Серед тем, що обговорюватимуться на форумі, - культура в контексті незалежності України, її становлення за останні 30 років, а також найновіша історична перспектива. Під час форуму відбудуться панельні дискусії на теми на перетині культури і політики.

Музична програма форуму Via Carpatia-2021 буде представлена відомими гуртами. Зокрема, у Верховині виступатиме гурт Go-A, а також гурт «Гайдамаки» представить пісні з нового музичного проєкту «Тріумф Слова» на вірші Розстріляного Відродження.

Заплановано і виступи гуртів «Мандри», «Кораллі», Мирона Блощичака. Проєкт Hutsul Planet вперше з’явиться на великій сцені із прем’єрою альбому «Весняні думи». Концерт вестиме легенда української музики незалежності Анжеліка Рудницька.

Також планується, що Ростислав Держипільський і Галина Баранкевич поставлять просто неба драму-концерт «Вигнані з раю» з Івано-Франківським національним драматичним театром. Крім того, театр готує прем’єру - «Гуцульське весілля» за творами українських класиків.

На форумі в рамках літературного «Кола Вінценза» пройде і книжкова толока, де гості зможуть придбати книжки та відвідати цікаві події для дітей та дорослих. У Музеї Гуцульщини у Верховині презентують повернення бібліотеки Станіслава Вінценза до України та виставку картин художників Миколи та Людмили Рибенчуків «Світочі Гуцульщини».

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Традиційно буде вручено премію Станіслава Вінценза «За гуманістичне служіння та внесок у розвиток регіонів».

Форум відбудеться за підтримки Українського культурного фонду та Українського інституту книги.

Як повідомлялося, щорічний міжнародний форум Центральної та Східної Європи Via Carpatia започаткований 2018 року. Форум складається з фестивалів, концертів, виставок, майстер-класів та інших заходів за участі українських та закордонних виконавців і учасників. Науково-практична частина включає в себе конференцію «Коло Вінценза», де лідери думок, представники державної влади, органів місцевого самоврядування мають можливість обговорити проблеми розвитку Карпатського регіону, політичні, культурні, екологічні та інші актуальні питання.

Фото: demforum.org