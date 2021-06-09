В Україні оголосили конкурс для громад із вдосконалення цивільного захисту

Фонд міжнародної солідарності у рамках Програми «U-LEAD з Європою» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Польщі оголосив конкурс для відбору громад-учасниць в рамках 3-річного проєкту «Вогнеборці. Вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні».

Про це Укрінформу повідомили у Програмі «U-LEAD з Європою».

«Метою конкурсу є всебічна підтримка системи цивільного захисту населення в громадах України, зокрема шляхом формування добровільних пожежних команд, допомоги громадам у розробці програми покращення місцевої безпеки та навчальних візитів представників громад, головних управлінь ДСНС України у відповідних областях громад-учасниць проєкту для вивчення польського досвіду у вказаній сфері», - йдеться у повідомленні.

В рамках конкурсу будуть відібрані 20 територіальних громад, які отримають як навчально-методичну допомогу з вдосконалення системи цивільного захисту на місцевому рівні, так і допомогу із забезпечення добровільних пожежних команд спеціалізованим спорядженням.

Також зазначається, що громади-учасниці проєкту мають забезпечити набір волонтерів для добровільної пожежної команди у складі 12 осіб та готовність виділити приміщення (ангар) для зберігання пожежної машини (наявність приміщення - це перевага).

Участь у конкурсі можуть брати громади з усіх областей України, за винятком тимчасово окупованих територій. Подавати заявки можуть органи місцевого самоврядування - міські (окрім міст обласного значення), селищні та сільські ради. Конкурсний відбір буде проведено у два етапи:1 етап (до 15 липня включно) – проміжний відбір громад на основі поданих заявок (очікується, що не менше 30 громад буде відібрано на першому етапі); 2 етап (20 липня - 20 серпня) – візити до громад проміжного відбору за участю експертів з цивільного захисту для огляду умов та готовності брати участь в проєкті. Результати остаточного відбору громад будуть оголошені після 1 вересня 2021 року.

Для участі в конкурсі потенційні заявники мають заповнити електронну форму за лінком до 15 липня включно.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.