На Вінниччині за підтримки U-LEAD створять центр волонтаріату

У Могилів-Подільському районі Вінницької області за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» створять центр волонтаріату семи територіальних громад.

Про це Укрінформу повідомили у Вінницькому регіональному офісі «U-LEAD з Європою».

Проєкт «Наддністрянські палатари» - Центр волонтаріату семи територіальних громад району» реалізує громадська організація «Єврорегіон Дністер». Він передбачає створення Центру волонтаріату, який об’єднає всі волонтерські рухи в громадах, а також запуск платформи «Волонтери vs COVID-19» для швидкого реагування на виклики, пов’язані з пандемією. На завершальному етапі проведуть відбір проєктів волонтерських ініціатив, які реалізуватимуть у громадах.

Процес реалізації проєкту вже стартував, проведено перші навчання для 50 студентів та фахівців громад, два чотириденні тренінги, на яких учасники навчались волонтерської діяльності, проєктного менеджменту.

Керівник проєкту «Наддністрянські палатари» Надія Гандзій зауважила, що волонтерство – це допомога, а слово "палатари" притаманне півдню Вінниччини. «Так називають килимові доріжки. І ці килими-доріжки ніби уособлюють простягнуті руки допомоги до тих, хто цього потребує. А також це - символ згуртування між громадськістю, владою, бізнесом і безпосередньо громадами», - сказала вона.

Водночас керівник Вінницького регіонального офісу Програми «U-LEAD з Європою» Віталій Швець зауважив, що минулий рік був складним через пандемію коронавірусу, саме тому «U-LEAD» розробила програму підтримки волонтерських ініціатив, яка б допомогла громадам подолати наслідки цієї пандемії.

«Проєкт «Наддністрянські палатари» успішно пройшов відбір. Основна мета – розвиток культури волонтерства та долання викликів, спричинених пандемією, а це підсилить спроможність громад», - наголосив він.

Загальний бюджет проєкту 435 тисяч гривень, з яких фінансування Програми «U-LEAD з Європою» 328 тисяч гривень, внесок громадської організації 65 тисяч гривень, а внесок партнерів 40 тисяч гривень. Учасниками проєкту є 50 представників територіальних громад Могилів-Подільського району: Могилів-Подільська та Ямпільська міські ради, Вендичанська, Муровано-Куриловецька та Чернівецька селищні ради, Бабчинецька та Яришівська сільські ради.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потребам громадян та розширює можливості громад.

Фото: «U-LEAD з Європою»