Чемеровецька громада спрямовує 60% свого бюджету на розвиток освіти

Чемеровецька територіальна громада на Хмельниччині спрямовує 60% свого бюджету на розвиток навчальних закладів та створення комфортного і доступного освітнього середовища.

Про це під час онлайн навчального візиту до Чемеровецької територіальної громади розповів її голова Олександр Собань, повідомляє Укрінформ.

«Якщо говорити глобально, я хочу, щоб у нас була громада європейського типу. У нас є гарний потенціал для того і ми маємо йти до того всіма доступними шляхами. Перший – це освіченість та розвиток освіти в цілому. Другий – розвиток туризму, бо поруч Кам’янець-Подільський, курортний Сатанів. Третій напрямок пов’язаний із тим, що під нами знаходиться велике джерело мінеральної збручанської води «Нафтуся», а це дозволить створювати нові робочі місця та розвивати регіон», - зазначив Собань.

За його словами, вкладаючи кошти в розвиток освіти, громада інвестує у своє майбутнє. Щороку 60% бюджету громади спрямовують на освітню галузь, що сягає 100-110 млн грн в рік. З цієї суми 25% йдуть на розвиток, тобто для зміцнення матеріальної бази, проведення ремонтів, що дає можливість утримувати заклади у гарному стані. Для порівняння, ще 5 років тому на розвиток із загального бюджету освіти йшло лише 5%.

Наразі у громаді створили майже оптимальну освітню мережу для кількості дітей, що проживають на її території.

«У нас школа, поруч музична школа, художня школа, бібліотека, дитячо-юнацька школа, будинок школяра, стадіон – і це комплекс, в якому діти можуть упродовж всього дня розвиватися. Кожна дитина в чомусь талановита, тому ми хочемо дати можливість розкрити дітям свої таланти і розвивати те, що вони можуть робити», - додав голова громади.

Як розповіла заступниця Чемеровецького селищного голови Юлія Повар, громада завершує створення стратегії розвитку, пріоритетами якої будуть розвиток освіти, спорту, молодіжного руху.

«У перспективі - розвиток дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти. Сьогодні основними своїми завданнями ми вбачаємо і оптимізацію позашкільної освіти, тому що маємо 4 заклади, на які спрямовують понад 11 млн грн у рік. Ми реорганізуємо будинок школяра, музичну та художню школи в одну мистецьку школу. Хочемо, щоб громада була комфортною не тільки для дорослих, а й для дітей. Щороку ми збільшуємо дитячі локації, плануємо розвиток додаткових видів спорту, проводимо різноманітні фестивалі і плануємо в цьому напрямку розвиватися», - акцентувала Повар.

Голова тергромади Собань наголошує, що у перспективі планують зменшити видатки на освіту, але таким чином, аби це не позначилося на якості освітніх послуг.

У 46 населених пунктах Чемеровецької громади проживає понад 28 тис. населення. У 19 закладах загальної середньої освіти навчаються 2260 школярів, а у 26 дошкільних закладах виховують 624 дитини.

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