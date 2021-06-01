Просторове планування: U-LEAD проводить навчання для 225 громад

Просторове планування: U-LEAD проводить навчання для 225 громад

Децентралізація
Укрінформ
Програма «U-LEAD з Європою» проводить навчання для українських громад щодо просторового планування та управління природними ресурсами.

Про це Укрінформу повідомили в Івано-Франківському регіональному офісі Програми.

Зазначається, що учасниками навчання стали 225 громад з усієї України, з них понад 80 з шести західних областей - Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Волинської та Рівненської.

Навчальна програма «Кроки для спеціалістів 2021. Онлайн-версія» з теми «Просторове планування та управління природними ресурсами» складається з 5 онлайн-семінарів, які відбудуться у травні та червні.

Керівник Івано-Франківського регіонального офісу Руслан Панасюк зауважив, що навчання для представників громад у сфері просторового планування забезпечить не лише гармонійний розвиток громад, а й сприятиме підвищенню рівня їх спроможності

За словами радниці з розвитку інфраструктури Програми «U-LEAD з Європою» Яни Брик, кожен семінар – це крок назустріч успішному розвитку громади.

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«Після проходження навчання учасникам буде запропоновано виконати завдання. За результатами надісланих заявок, відвідування семінарів та виконання завдань представники 48 громад зі всієї України зможуть отримати підтримку у підготовці завдання на розробку Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або у проведенні аудиту земельних ресурсів», - сказала вона.

З громадами працюватимуть досвідчені експерти з просторового планування Катерина Степчук та Тетяна Данилів. Під час першого семінару серії вони ознайомили учасників з принципами, завданнями та підходами в сучасному просторовому плануванні, розкрили сучасні підходи та тенденції в просторовому плануванні у світі та Україні, основи просторового аналізу територій та закріпили отримані знання шляхом практичних вправ.

Зокрема, Степчук зауважила, що нині глобальні тренди - це зміна клімату, урбанізація та зміна демографічних показників, і все це також впливає на Україну. Так, зростає середньорічна температура, змінюються кліматичні зони в країні, посилюються міграційні процеси. Тому потрібно враховувати такі обставини під час просторового планування на рівні територіальної громади, а також щоб уникнути стихійних лих, наприклад, повеней, пожеж та посух.

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Данилів додала, що просторове планування базується на основних принципах, серед яких головна роль відведена діалогу, прозорості, пропорційності та прогнозуванню майбутнього, моніторингу й адаптації до нових умов у житті суспільства.

Як повідомлялося, Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потреба громадян, та розширює можливості громад.

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