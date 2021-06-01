Просторове планування: U-LEAD проводить навчання для 225 громад

Програма «U-LEAD з Європою» проводить навчання для українських громад щодо просторового планування та управління природними ресурсами.

Про це Укрінформу повідомили в Івано-Франківському регіональному офісі Програми.

Зазначається, що учасниками навчання стали 225 громад з усієї України, з них понад 80 з шести західних областей - Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Волинської та Рівненської.

Навчальна програма «Кроки для спеціалістів 2021. Онлайн-версія» з теми «Просторове планування та управління природними ресурсами» складається з 5 онлайн-семінарів, які відбудуться у травні та червні.

Керівник Івано-Франківського регіонального офісу Руслан Панасюк зауважив, що навчання для представників громад у сфері просторового планування забезпечить не лише гармонійний розвиток громад, а й сприятиме підвищенню рівня їх спроможності

За словами радниці з розвитку інфраструктури Програми «U-LEAD з Європою» Яни Брик, кожен семінар – це крок назустріч успішному розвитку громади.

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«Після проходження навчання учасникам буде запропоновано виконати завдання. За результатами надісланих заявок, відвідування семінарів та виконання завдань представники 48 громад зі всієї України зможуть отримати підтримку у підготовці завдання на розробку Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або у проведенні аудиту земельних ресурсів», - сказала вона.

З громадами працюватимуть досвідчені експерти з просторового планування Катерина Степчук та Тетяна Данилів. Під час першого семінару серії вони ознайомили учасників з принципами, завданнями та підходами в сучасному просторовому плануванні, розкрили сучасні підходи та тенденції в просторовому плануванні у світі та Україні, основи просторового аналізу територій та закріпили отримані знання шляхом практичних вправ.

Зокрема, Степчук зауважила, що нині глобальні тренди - це зміна клімату, урбанізація та зміна демографічних показників, і все це також впливає на Україну. Так, зростає середньорічна температура, змінюються кліматичні зони в країні, посилюються міграційні процеси. Тому потрібно враховувати такі обставини під час просторового планування на рівні територіальної громади, а також щоб уникнути стихійних лих, наприклад, повеней, пожеж та посух.

Данилів додала, що просторове планування базується на основних принципах, серед яких головна роль відведена діалогу, прозорості, пропорційності та прогнозуванню майбутнього, моніторингу й адаптації до нових умов у житті суспільства.

Як повідомлялося, Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає потреба громадян, та розширює можливості громад.