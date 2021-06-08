Рейси з Києва до Кривого Рога літатимуть щотижня - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відсьогодні польоти за маршрутом Київ - Кривий Ріг стануть щотижневими.

Як передає Укрінформ, про це Зеленський написав у Телеграмі.

"Радий був відвідати Дніпро та рідний Кривий Ріг. Особливо приємно було прилетіти в місто мого дитинства рейсовим літаком та дати старт відродженню криворізького аеропорту. Відсьогодні польоти за маршрутом Київ – Кривий Ріг стануть щотижневими. А після реконструкції терміналу та злітно-посадкової смуги летовище зможе приймати до 400 пасажирів за годину", - повідомив Зеленський.

Він також зазначив, що Дніпропетровщина активно розвивається і стає потужним регіональним лідером. Триває будівництво й ремонт доріг. Зеленський наголосив, що у цьому році поставив амбітну мету – побудувати 387 км автошляхів. Це вдвічі більше, ніж торік.

"Особливо відзначу розбудову траси М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине. Вона має об’єднатися з дорогою М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка та утворити новий маршрут М-30 Стрий – Ізварине, який «зшиє» схід і захід України. Впевнений, це дасть новий поштовх економічному розвитку регіонів та збільшить потік туристів в обидва боки, адже мандрувати на таку відстань ідеальною дорогою – саме задоволення", - зазначив Зеленський.

Втім, Президент наполягає, що цьогоріч у державі повинні максимально збільшити кількість систем моніторингу стану доріг та умов руху (WIM), щоб автошляхи не руйнував перевантажений транспорт.

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Також він зауважив, що у Дніпропетровській області активно розбудовується спортивна інфраструктура. Без постійної присутності спорту в житті людини не буде здорової нації, підкреслив Зеленський.

"Щоб спорт став доступнішим для громадян на Дніпропетровщині, розбудовуємо тут сучасний спортивний комплекс, стадіон і споруджуємо два басейни. На цих об’єктах працюватимуть різноманітні спортивні секції та ДЮСШ, де українці зможуть і просто опановувати обраний вид спорту, і розпочати спортивну кар’єру та підготуватися до змагань. Ми прагнемо створити всі умови для олімпійських перемог!", - наголосив Президент.

Він також очікує, що після завершення децентралізації, коли місцеві громади отримають більше ресурсів і повноважень, інші області братимуть приклад з таких лідерів, як Дніпропетровщина, і також ставатимуть успішними.

"Про це ми говорили на першому засіданні Палати регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад. Чесно, відкрито й без посередників поспілкувалися з керівниками регіонів щодо проблем, які найбільше турбують людей на місцях. Деякі питання місцевих громад, які надійшли до Офісу Президента після засідання Палати місцевих влад Конгресу на минулому тижні, вже опрацьовуються", - повідомив Зеленський.

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"Хочу вкотре запевнити керівників областей: ми не є конкурентами. Навпаки – маємо тісно спілкуватися й максимально об’єднати зусилля заради побудови успішних громад і підвищення якості життя громадян України", - наголосив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку у Дніпропетровську область.