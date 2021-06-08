Кількість COVID-лікарень Закарпаття скоротили наполовину

На Закарпатті наполовину скоротили кількість лікарень, куди госпіталізуватимуть хворих з коронавірусом. Наразі Міністерство охорони здоров'я законтрактувало в області 9 таких медзакладів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний.

За його словами, мова йде про Закарпатську обласну інфекційну лікарню та Центр легеневих хвороб в Ужгороді, Мукачівську райлікарню та обласну дитячу лікарню у Мукачеві, а також районні лікарні у Рахові, Тячеві, Виноградові, Хусті та Міжгір'ї.

Наразі йдуть перемовини із МОЗ щодо включення у цей список медзакладів ще і Берегівської райлікарні, тому, ймовірно, на Закарпатті прийматимуть коронавірусних хворих у десяти лікарнях

Як повідомив Пшеничний, до цього часу на Закарпатті хворих на коронавірус госпіталізували у 17 медзакладів.

“У разі, якщо в області погіршиться епідситуація і ці заклади будуть завантажені, підключатимемо резервні лікарні зі списку тих 17, які працювали із ковідними хворими дотепер”, - сказав Пшеничний.

Станом на ранок 8 червня на Закарпатті виявлено 10 нових випадків захворювання на COVID-19, рівень захворюваності на 100 тисяч населення в регіоні відповідає «зеленій» карантинній зоні.

В Україні за минулу добу виявили 1 602 нові випадки захворювання на коронавірус.