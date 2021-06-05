У Миколаєві проходить вітрильна регата

У Миколаєві в рамках фестивального свята на воді cтартував ІІ етап регати Mykolaiv River Cup.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Миколаївської міськради.

«Команди, які взяли участь у ІІ етапі регати Mykolaiv River Cup, зібралися суботнім ранком на урочисте відкриття в обласному яхт-клубі. Після церемонії на воду вийшло 44 яхти, у складі яких понад 300 членів екіпажу з різних міст України», - йдеться у повідомленні.

Стартував ІІ етап регати «Mykolaiv River Cup» / Фото: mkrada.gov.ua

Зазначається, що у другому етапі регати беруть участь не тільки досвідчені яхтсмени, а й команди, які ніколи раніше не займалися вітрильним туризмом.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, метою регати є популяризація вітрильного спорту, а ще – показати всім бажаючим, як можна цікаво та корисно провести дозвілля.

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Триватиме регата два дні. Команди мають подолати маршрут "Миколаїв - Волоська коса - Миколаїв". Нагородження переможців відбудеться 6 червня на 8-му причалі.

Як повідомляв Укрінформ, у Миколаєві знімають реаліті-шоу за участю міського голови Сєнкевича, яке має на меті популяризацію вітрильного туризму.