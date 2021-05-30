На столичному річковому вокзалі стартувала вітрильна регата серед крейсерських яхт, присвячена Дню Києва.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

“Святкування Дня Києва розпочалося із вітрильної регати серед крейсерських яхт до Дня Києва. Стартують перегони на Київському річковому вокзалі біля причалу №6”, - йдеться у повідомленні.

На річковому вокзалі стартувала вітрильна регата до Дня Києва / Фото: kyivcity.gov.ua

Зазначається, що о 10:00 годині відбувався старт перших перегонів, далі об 11:00 – старт других перегонів, о 12:00 – старт третіх перегонів з фінішем у Київському Крейсерському яхт-клубі.

О 16:00 – закриття регати та урочиста церемонія нагородження.

У КМДА розповіли, що вперше яхтсмени столиці вийшли у День Києва в акваторію київського «вітрильного стадіону» 1995 року, влаштувавши цілодобові перегони «Княжа регата або 24 години Києва».

За задумом її засновників із Київського Крейсерського яхт-клубу, регата проводиться саме в День Києва, коли знаменитий Андріївський узвіз, розташований у трьох кварталах від місця старту-фінішу, перетворюється на вернісаж просто неба і збирає тисячі відвідувачів, а на Хрещатику проходить «Пробіг під каштанами».

Як повідомлялося, цьогоріч 30 травня Київ відзначає 1539-річницю від дня заснування.