В Одесі заборонили зносити старовинні будівлі «Друкарня Фесенка» та «Рішельєвський театр»

Департамент культури і охорони об'єктів культурної спадщини Одеської ОДА заборонив зносити історичні будівлі «Друкарні Фесенка» та «Рішельєвського театру» в Одесі на вул. Рішельєвській, 47/49.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в департаменті, уточнивши, що 3 червня видали припис керівництву ТОВ «Одеса - Сіті» і ТОВ «Мартен Груп» - замовнику будівництва житлового будинку за цією адресою та компанії-підрядника «Мартен Груп».

"Терміново припинити проведення будь-яких будівельних робіт до моменту отримання дозвільних документів", - йдеться у приписі, що підлягає неухильному виконанню, від 3 червня головного спеціаліста відділу охорони об'єктів культурної спадщини департаменту Дмитра Мальцева.

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У документі зазначається, що роботи проводяться "в безпосередній близькості до будівлі-пам'ятки і в межах комплексної охоронної зони історичного центру Одеси без письмового дозволу органу охорони і затвердженої науково-проєктної документації".

Тим самим порушено вимоги Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Представники компанії-замовника та робітники будівельної компанії розпочали 1 червня демонтаж покрівель історичних будівель "Друкарні "Фесенка" та "Рішельєвського театру" на вул. Рішельєвській, 47 і 49, всупереч припису заступника міністра культури та інформаційної політики про заборону будівництва житлового комплексу в Одесі на місці розташування старовинної "Друкарні Фесенка" і "Рішельєвського театру".

Коментуючи це розпорядження про заборону будівництва, заступник міністра Світлана Фоменко уточнила, що забудовники не мають "узгодженої належним чином науково-проєктної документації, а також дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, на проведення там земляних робіт".

Однак суддя Одеського окружного адмінсуду визнала достатніми докази компанії-забудовника про те, що заборона на будівельні роботи спричинить значні матеріальні збитки у вигляді штрафних санкцій перед підрядними організаціями, і задовольнила клопотання про зупинення дії припису МКІП.

26 травня МКІП надіслало апеляцію на рішення адмінсуду про зупинення дії припису МКІП про заборону будівництва житлового комплексу в Одесі на місці розташування старовинної "Друкарні Фесенка" і "Рішельєвського театру".