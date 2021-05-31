Одесити вийшли на захист історичних будівель

Більше сотні одеситів улаштували в центрі міста акцію протесту проти знесення "Друкарні Фесенка" і "Рішельєвського театру", на місці яких планують звести житловий будинок з паркінгом.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо не допустити знесення будівлі "Друкарня Фесенка", що має історичну й культурну цінність для міста. Оскільки тут друкували перші паперові банкноти Української Народної Республіки. А з 1885 до 1920 року вийшли друком майже 75 українських видань", - розповів краєзнавець Тарас Максим'юк.

Його підтримав засновник проєкту "Архітектура Одеси" Дмитро Шаматажі. Він наголосив, що такі будівлі в історичному ареалі Одеси, як "Друкарня Фесенка" являють собою неповторну архітектурну стилістику.

Акція в Одесі проти знесення старовинних будівель / Фото: Ігор Ткаченко, Укрінформ

Проти нової забудови замість історичних будівель на вул. Рішельєвській, 47 і 49 також виступили керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк, очільник одеського відділення ГО “Автомайдан” Віталій Устименко, депутати та жителі міста.

Своєю чергою представник забудовника заявив, що замовник будівництва має необхідний пакет документів для зведення житлового будинку на Рішельєвській, 47 і 49. Проте не зміг показати такі документи учасникам акції.

Присутні зібрали підписи під зверненням до Міністерства культури та інформаційної політики, а також мерії Одеси з вимогою не допустити знищення історичних будівель у центрі міста.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2021 року МКІП видало припис про припинення будівництва в центрі Одеси житлового комплексу на місці історичних "Друкарні Фесенка" та "Рішельєвського театру". Так у відомстві зреагували на звернення ініціативної групи про недопустимість зведення житлового будинку на місці наявної історичної будівлі "Друкарня Фесенка", яка сто років тому друкувала банкноти УНР.

Коментуючи розпорядження про заборону будівництва за цими адресами, у межах центрального історичного ареалу Одеси, заступник міністра Світлана Фоменко уточнила, що забудовники не мають "погодженої належним чином науково-проєктної документації, а також дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини на проведення там земляних робіт".

Однак суддя Одеського окружного адмінсуду визнала достатніми доводи компанії-забудовника про те, що заборона на будівельні роботи спричинить значні матеріальні збитки у вигляді штрафних санкцій перед підрядними організаціями, і задовольнила клопотання про зупинення дії припису МКІП.

26 травня Міністерство культури та інформаційної політики направило апеляцію на це рішення адмінсуду.