В Одесі забудовник продовжує руйнувати старовинну «Друкарню Фесенка» - активісти

Усупереч припису МКІП компанія "Одеса-сіті" розпочала знесення старовинних "Друкарні Фесенка" й "Рішельєвського театру" в центрі міста, де планує звести житловий будинок з паркінгом.

Про це у Фейсбуці повідомляють одесити - учасники групи "Врятуйте друкарню Фесенка", які стали свідками розбирання даху будинку, передає Укрінформ.

"Другий день руйнування друкарні й театру. Сьогодні вранці (1 червня - ред.) розбирання будівлі театру вирішили почати з найнебезпечнішої ділянки даху, з боку будинку Нолле. Роботи ведуться перфораторами, збивається ліплення з фасаду. Будівельники порушують всі можливі норми техніки безпеки. Кілька разів на територію заїжджала важка техніка", - інформують одесити.

В Одесі зносять старовинну «Друкарню Фесенка» / Фото: Ігор Ткаченко, Укрінформ

Пізніше свідки знесення будинків додали: "Будівельники забудовника вже збили все ліплення до черепашнику. Зараз громлять вікна. Представник департаменту охорони культурної спадщини відсутній на місці подій. Крім цього, забудовник проник у підвал будинку Нолле".

У неділю, 30 травня, на вулиці Рішельєвській, 47 відбулася чергова акція протесту проти спроб забудовника зруйнувати історичні будівлі та звести на їх місці житловий будинок з паркінгом - усупереч припису Міністерства культури й інформаційної політики.

"Ми мусимо не допустити знесення будинку "Друкарня Фесенка", що має історичну та культурну цінність для міста. Оскільки тут друкували перші паперові банкноти Української Народної Республіки. А ще раніше - з 1885 по 1920 рік - вийшли друком майже 75 українських видань", - зазначив відомий краєзнавець Тарас Максим'юк.

Його підтримали керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк, засновник проєкту "Архітектура Одеси" Дмитро Шаматажі та інші учасники акції протесту.

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Як повідомлялося, в березні 2021 року МКІП видало припис про припинення будівництва в центрі Одеси житлового комплексу на місці історичних "Друкарні Фесенка" і "Рішельєвського театру". Коментуючи це розпорядження, заступник міністра Світлана Фоменко уточнила, що забудовники не мають "узгодженої належним чином науково-проєктної документації, а також дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини, на проведення там земляних робіт".

Однак суддя Одеського окружного адмінсуду визнала достатніми доводи компанії-забудовника про те, що заборона на будівельні роботи спричинить значні матеріальні збитки у вигляді штрафних санкцій перед підрядними організаціями, і задовольнила клопотання про зупинення дії припису МКІП.

26 травня Міністерство культури та інформаційної політики направило апеляцію на це рішення адмінсуду.