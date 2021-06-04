На трасі Стрий-Ізварине почалися ремонтні роботи

На Львівщині за програмою Президента Володимира Зеленського “Велике будівництво” розпочався ремонт траси М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, ділянка, яка є частиною Дороги єдності - траси М-30 Стрий - Ізварине.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Львівська обласна державна адміністрація

Зазначається, що на Львівщині відремонтують ділянку, що проходить від траси М-06 Київ – Чоп до межі з Івано-Франківською областю. Під час ремонту на Дорозі єдності в межах Львівської області передбачений такий комплекс робіт: нове дорожнє покриття та дощова каналізація; ремонт 5 мостів; облаштування тротуарів та освітлення у межах населених пунктів, автобусних зупинок.

Дорожники також влаштують сучасні засоби “заспокоєння” руху перед в’їздом у населені пункти. Ремонтні роботи виконує підрядна організація ТзОВ “Онур Конструкціон Інтернешнл”. Вартість ремонту становить майже 1,5 млрд грн.

Дорога єдності – один із основних проєктів програми Президента Зеленського "Велике будівництво" у 2021 році. Планується, що після завершення ремонтів траса М-12 стане частиною найдовшої в Україні траси М-30 Стрий – Ізварине завдовжки 1400 км, яка з'єднає захід і схід України. Зробити Дорогу єдності повністю планують до 30-ї річниці Незалежності.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко раніше розповів, що за планом президентської програми на 2021 рік передбачається ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.