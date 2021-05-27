На Львівщині ремонт частини «Дороги Єдності» коштуватиме ₴1,5 мільярда

Ремонт дороги М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, яка стане частиною маршруту до 30-ї річниці Незалежності України М-30 Стрий – Ізварине («Дороги Єдності»), коштуватиме 1,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці Служба автомобільних доріг у Львівській області

Зазначається, що початок траси М-12 припадає на Львівщині у місті Стрий. На території Львівської області довжина цієї дороги становить понад 44 км, капітальний ремонт якої розпочнуть найближчим часом. Ділянка, яку ремонтуватимуть, проходить від траси М-06 Київ – Чоп до межі із Івано-Франківською областю.

«Під час ремонту на автомобільній «Дорозі Єдност»і М-30 виконаємо роботи із посилення дорожнього одягу, влаштуємо нове дорожнє покриття та дощову каналізацію, відремонтуємо 5 мостових переходів. Також відновимо дорожню інфраструктуру: зробимо тротуари та освітлення у межах населених пунктів, встановимо автобусні зупинки. Окрім цього, проєкт передбачає влаштування сучасних засобів заспокоєння руху перед в’їздом у населені пункти», – розповів керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

Дорогу ремонтуватиме підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Вартість ремонту становить майже 1,5 млрд грн.

У САД зазначають, що дорога М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінниця) є важливою магістраллю у системі дорожньої мережі України. Вона забезпечує транспортний зв'язок в напрямку “Захід – Схід”.

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Як повідомляв Укрінформ, Державне агентство автомобільних доріг України цілодобово виконує дорожні роботи на трасі М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, яка стане частиною нової дороги М-30 Стрий – Ізварине. Маршрут отримав назву "Дорога Єдності". Цей шлях починається у Львівській області, йде через всю країну та закінчується на Луганщині, на тимчасово окупованих територіях. Маршрут створюють за програмою Президента «Велике будівництво».