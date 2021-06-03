Пожежі на Луганщині: Рада ухвалила звіт ТСК і просить звільнити керівника області

Верховна Рада ухвалила звіт Тимчасової слідчої комісії про розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідну постанову "Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування причин виникнення у 2020 році масштабних пожеж у Луганській області та дій/бездіяльності Луганського обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Луганської обласної державної адміністрації - Луганської обласної військово-цивільної адміністрації щодо вчасного реагування на виникнення та недопущення виникнення подій надзвичайного характеру" (№5588) проголосували 319 народних депутатів.

Так, згідно зі звітом, ТСК пропонує звернутися до Кабінету Міністрів з пропозиціями невідкладно розробити та затвердити порядок надання допомоги особам, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації. ТСК також пропонує Кабміну передбачити виділення коштів на встановлення та забезпечення функціонування в Луганській області автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій.

Крім цього, пропонується звернутися до Президента, Кабінету Міністрів щодо ініціації звільнення голови Луганської обласної державної адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая та керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області Олександра Стрюка.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ДСНС, внаслідок пожежі 6 липня 2020 року в Луганській області загинуло 6 осіб, згоріло 80 дач і 45 будинків, вогонь знищив 5 тисяч гектарів лісу.

30 вересня – на початку жовтня 2020 року виникла повторна лісова пожежа на Луганщині, наслідки якої стали ще більш значними. Осередки вигорання лісу зайняли загальну площу понад 20 тисяч гектарів лісу, загинули 11 осіб, вогнем знищено понад 600 житлових будівель у межах Сєвєродонецького району Луганської області.

Верховна Рада 2 грудня 2020 року утворила Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування причин виникнення масштабних пожеж у Луганській області.