Пожежі на Луганщині: за підроблені звіти судитимуть шістьох інспекторів ДСНС

ДБР направило до суду обвинувальні акти щодо шести працівників ДСНС, які підозрюються у підробленні звітів про гасіння масштабних пожеж на Луганщині у 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

“Слідство встановило численні факти, коли під час масштабних пожеж на території Луганської області у 2020 році пожежно-рятувальні загони ДСНС до місця пожежі не виїжджали. Натомість посадовці Служби підробляли акти про їх гасіння”, - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, інспектори територіальних підрозділів ДСНС вписували в акти про гасіння пожежі інформацію про сили та засоби, начебто залучені до робіт.

Посадовцям інкримінують службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Їм загрожує покарання у вигляді штрафу до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років.

Як зазначається, серед обвинувачених є 30-річний начальник одного з відділів ГУ ДСНС Луганської області. За даними правоохоронців, він давав доручення щодо внесення до офіційних документів викривленої інформації. Посадовець також обвинувачується у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів за попередньою змовою групою осіб.

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Як повідомлялося, на початку липня 2020 року на території садівничого товариства №5 "Озеро Вовче" в Новоайдарському районі Луганської області виникли масштабні пожежі, внаслідок яких загинули троє людей, знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.