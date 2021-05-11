За тиждень в Україні загинули на пожежах і потонули 44 особи

В Україні упродовж минулого тижня, 3-9 травня, у пожежах загинули 23 особи, на водних об’єктах - ще 21.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Ліквідовано 1 тис. 589 пожеж, врятовано на пожежах 27 осіб та не допущено знищення вогнем 453 будівлі і 36 одиниць техніки. На пожежах загинуло 23 особи», - йдеться в повідомленні.

Орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 13 млн 437 тис. грн.

Читайте також: На Дніпропетровщині вітер валив дерева та пошкодив електромережі

Крім того, за даними ДСНС, протягом тижня на водних об’єктах загинула 21 особа.

Загалом минулого тижня в Україні зареєстрували 2 тис. 30 надзвичайних подій. Піротехніки здійснили 280 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 64 вибухонебезпечних предмети.