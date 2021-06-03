На Одещині завершується ремонт траси Вінниця – Велика Михайлівка

Ремонт траси Р-33 Вінниця – Турбів – Гайсин – Балта – Велика Михайлівка в Одеській області, який проходить у рамках програми Президента «Велике будівництво», буде завершено вже у червні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційній сторінці "Великого будівництва" у Фейсбуці.

Зазначається, що наразі на ділянці км 369+802 – км 378+505 від села Ангелінівка у напрямку села Розалівка компанія-підрядник «Автомагістраль-Південь» вже почала укладання верхнього шару з щебенево-мастичної асфальтобетонної суміші.

Загальна протяжність відрізка становить 8,7 км. Роботи тут почалися у березні, і за цей час підрядник видалив чагарники і дрібнолісся, розпушив покриття, влаштував посилену основу за технологією «холодного ресайклінгу», а також нижній шар з крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

Як відзначають в «Автомагістралі-Південь», роботи йдуть з випередженням графіка. На об'єкті залишилося влаштувати з'їзди і примикання, встановити дорожні знаки і нанести розмітку.

У ремонті дороги задіяні 90 працівників та 55 одиниць спецтехніки. Траса Р-33 протяжністю 358,9 км проходить густонаселеними районами Одеської та Вінницької областей і закінчується біля міжнародного пункту пропуску Кучурган на кордоні з Республікою Молдова. Відновлена ​​траса дозволить забезпечить комфортне сполучення між двома областями. Останніми роками автодорога перебувала у катастрофічному стані через значні та численні деформації дорожнього покриття.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що відновлення доріг місцевого значення є пріоритетним у 2021 році.