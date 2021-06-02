Загибель хлопчика у водоспаді: поліція розповіла подробиці

Дванадцятирічний львівський школяр, який загинув через падіння у водоспад біля села Кам'янка Стрийського району на Львівщині, впав зі скелі, куди виліз заради гарного фото.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає Укрінформ.

"Як встановили правоохоронці, до водоспаду приїхала екскурсійна група у складі 44 учнів однієї зі львівських шкіл, 3 вчителів та 2 батьків. Під час фотографування один зі школярів, 12-річний хлопець, заліз на каміння, посковзнувся та впав у воду", - йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього). Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв Укрінформ, у селі Кам’янка Стрийського району шестикласник однієї зі шкіл Львова загинув, упавши у водоспад.

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Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів зазначила, що часто такі тури, як у цьому випадку, організовують не ліцензовані туроператори, а приватні особи чи самостійно батьки/вчителі. Відповідно, немає ні страхування, ні професійного супроводу, включаючи підготовлених спеціалістів, які можуть надати першу допомогу, ні відповідальних за те, що може статися з дітьми. Вона вважає, що туристична галузь не може далі залишатись повністю безконтрольною, тож у Держтуризмі розраховують на якнайшвидше ухвалення нової редакції закону про туризм та формування справжнього відповідального туристичного ринку.