Загибель хлопчика у водоспаді: поліція розповіла подробиці
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області, передає Укрінформ.
"Як встановили правоохоронці, до водоспаду приїхала екскурсійна група у складі 44 учнів однієї зі львівських шкіл, 3 вчителів та 2 батьків. Під час фотографування один зі школярів, 12-річний хлопець, заліз на каміння, посковзнувся та впав у воду", - йдеться у повідомленні.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.137 (Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього). Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Як повідомляв Укрінформ, у селі Кам’янка Стрийського району шестикласник однієї зі шкіл Львова загинув, упавши у водоспад.
Голова Державного агентства розвитку туризму Мар'яна Олеськів зазначила, що часто такі тури, як у цьому випадку, організовують не ліцензовані туроператори, а приватні особи чи самостійно батьки/вчителі. Відповідно, немає ні страхування, ні професійного супроводу, включаючи підготовлених спеціалістів, які можуть надати першу допомогу, ні відповідальних за те, що може статися з дітьми. Вона вважає, що туристична галузь не може далі залишатись повністю безконтрольною, тож у Держтуризмі розраховують на якнайшвидше ухвалення нової редакції закону про туризм та формування справжнього відповідального туристичного ринку.