Впав у водоспад: на екскурсії у Кам’янці загинув школяр

У с. Кам’янка Стрийського району шестикласник однієї зі шкіл Львова загинув, упавши у водоспад.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

"Як стало відомо, сьогодні, 2 червня, під час екскурсії до с. Кам’янка Стрийського району учень 6 класу підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, внаслідок чого отримав травму. Реанімаційні заходи лікарів швидкої допомоги не змогли врятувати дитину", - йдеться у повідомленні.

За інформацією управління освіти ЛМР, за цим фактом буде проведено розслідування.

Як написала голова Держтуризму Мар'яна Олеськів у Фейсбуці, у Державному агентстві розвитку туризму закликають правоохоронні органи якнайшвидше розслідувати причини загибелі шестикласника.

"Сьогодні під час екскурсії до села Кам’янка загинув учень 6 класу львівської школи. Хлопець підійшов близько до водоспаду, послизнувся, впав у воду та отримав травму, несумісну з життям. Жахлива трагедія. Увесь колектив Державного агентства розвитку туризму України висловлює найщиріші співчуття для рідних і близьких дитини. На жаль, це ще один прикрий приклад повної відсутності регуляції туризму в Україні", - написала Олеськів.

Вона зазначила, що часто такі тури, як в цьому випадку, організовують не ліцензовані туроператори, а приватні особи чи самостійно батьки/вчителі. Відповідно, немає ні страхування, ні професійного супроводу, включаючи підготовлених спеціалістів, які можуть надати першу допомогу, ні відповідальних за те, що може трапитись з дітьми.

За її словами, багато пам‘яток, які є потенційно небезпечними, не мають відповідних огороджень та знаків попередження про можливу небезпеку - а це перше, над чим повинна працювати громада та національні парки.

Олеськів додала, що туристична галузь не може далі залишатись повністю безконтрольною, адже йдеться про життя та здоров‘я туристів.

"Наразі ми активно переймаємо досвід турецьких колег та їх регулювання туристичної галузі. Де, до прикладу, автобус, який перевозить туристів з аеропорту в готель, повинен мати відповідну ліцензію на туристичні перевезення і бути організованим виключно ліцензованим туроператором. Те ж стосується діяльності гідів - по різних напрямках роботи. За порушення правил передбачені штрафи. Все це разом забезпечує високу якість і безпечність туристичних послуг", - написала вона.

Олеськів зазначила, що у Держтуризмі розраховують на якнайшвидше ухвалення нової редакції закону про туризм та формування справжнього відповідального туристичного ринку.

"І, звісно, на об'єктивне і швидке розслідування причин цієї трагедії правоохоронними органами. З боку агентства будемо ініціювати впровадження в галузі підготовки персоналу за сучасними стандартами надання домедичної підготовки", - додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, на Івано-Франківщині, в селі Космач Косівського району, водій квадроцикла з трьома пасажирами не впорався з кермуванням, квадроцикл перекинувся, загинула дитина 2010-го року народження.