З початку травня в Україні потонули 43 людини

З початку травня потонуло 43 людини, в тому числі й троє дітей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, 14 травня на Вінниччині, в с. Пляцина Барського району, під час купання на ставку втопився хлопчик 2008 року народження. Того ж дня на Київщині від правоохоронців рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на Дніпрі в м. Переяславі втопився чоловік 1955 року народження, а в Миколаєві водолази вилучили потопельника 1963 року народження з Інгулу.

ДСНС нагадує, що під час відпочинку на воді заборонено купатися в місцях, які не визначені місцевими органами влади та не обладнані для купання людей; стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень не призначених для цього; купатися наодинці; вживати спиртні напої до та під час купання.

Дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити у воду глибше, ніж до пояса. Також заборонене купання дітей без супроводу дорослих.

Як повідомлялося, з початку року на водоймах країни загинули понад 270 людей.

Фото з сайту dneprovec