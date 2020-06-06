Прикордонники врятували чоловіка, якого віднесло течією в Угорщину після стрибка в річку

Прикордонники України та Угорщини врятували життя українцю, якого без свідомості несло течією річки.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, учора, 5 червня, близько 21.30 прикордонний наряд відділу «Дякове» Мукачівського загону Закарпаття під час несення служби помітив, як по річці Тиса на території Угорщини течією зносить людину без ознак життя.

Прикордонники України та Угорщини врятували життя українцю//Фото: ДПСУ

Прикордонники одразу сповістили угорських колег та інші взаємодіючі підрозділи, а також виставили додаткові наряди для перевірки берегової відмілини річки Тиса, якою проходить українсько-угорський кордон. Незабаром прикордонники Угорщини повідомили, що виявили невідомого чоловіка без свідомості та викликали швидку медичну допомогу.

«Українським правоохоронцям вдалося попередньо встановити, що 28-річний українець, місцевий житель прикордоння, стрибнув з мосту, який знаходиться на території України. Далі, ймовірно, отримавши травму, чоловік не зміг впоратися зі стрімкою течією річки та його почало зносити на територію сусідньої країни. Але, на щастя, потопельника вдалося врятувати», - йдеться в повідомленні.

Наразі під час прикордонно-представницької зустрічі угорські правоохоронці передали чоловіка українським прикордонникам, повідомили в ДПСУ. Що наштовхнуло чоловіка на такий вчинок він поки що не пояснив, додали у відомстві.