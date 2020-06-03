Румунія визначилася, кого пускатиме з України через кордон

Румунія поки не відкрила для українців додаткових пунктів пропуску на кордоні.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на питання, хто може потрапити в Румунію і чи відкрила ця країна свої кордони.

"Додатково не відкрила. Наразі діють два пункти пропуску в Закарпатській області: "Дякове - Халмеу"; у Чернівецькій області: "Порубне - Сірет", - сказав він.

Для інформування громадян щодо перетину кордону з Румунією ДПСУ оприлюднило інформацію румунської сторони щодо того, хто наразі може потрапити на територію Румунії.

На територію Румунії можуть потрапити, зокрема, особи:

які мають довгострокову візу, дозвіл на перебування або документ-еквівалент дозволу на перебування, виданий компетентними органами, або інший документ, виданий компетентними органами інших держав, відповідно до законодавства Європейського Союзу;

особи, які подорожують з метою роботи та можуть підтвердити це спеціальною візою, дозволом на перебування або іншим еквівалентним документом. Особи, які подорожують транзитом, пасажири, які подорожують відповідно до спеціального наказу або мандату.

Як повідомлялося, 20 травня Кабінет міністрів України дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

Прикордонне відомство Словацької Республіки відновило роботу двох пунктів пропуску з Україною та Молдовою.

Угорщина також планувала відновити роботу додаткових пунктів пропуску, але наразі відтермінувала це рішення.

Румунія і Польща поки розглядають питання відкриття додаткових КПВВ.