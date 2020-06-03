Румунія визначилася, кого пускатиме з України через кордон

Румунія визначилася, кого пускатиме з України через кордон

Укрінформ
Румунія поки не відкрила для українців додаткових пунктів пропуску на кордоні.

Про це повідомив кореспондентові Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко, відповідаючи на питання, хто може потрапити в Румунію і чи відкрила ця країна свої кордони.

"Додатково не відкрила. Наразі діють два пункти пропуску в Закарпатській області: "Дякове - Халмеу"; у Чернівецькій області: "Порубне - Сірет", - сказав він.

Для інформування громадян щодо перетину кордону з Румунією ДПСУ оприлюднило інформацію румунської сторони щодо того, хто наразі може потрапити на територію Румунії.

На територію Румунії можуть потрапити, зокрема, особи:

  • які мають довгострокову візу, дозвіл на перебування або документ-еквівалент дозволу на перебування, виданий компетентними органами, або інший документ, виданий компетентними органами інших держав, відповідно до законодавства Європейського Союзу;
  • особи, які подорожують з метою роботи та можуть підтвердити це спеціальною візою, дозволом на перебування або іншим еквівалентним документом. Особи, які подорожують транзитом, пасажири, які подорожують відповідно до спеціального наказу або мандату.
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Як повідомлялося, 20 травня Кабінет міністрів України дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

Прикордонне відомство Словацької Республіки відновило роботу двох пунктів пропуску з Україною та Молдовою.

Угорщина також планувала відновити роботу додаткових пунктів пропуску, але наразі відтермінувала це рішення.

Румунія і Польща поки розглядають питання відкриття додаткових КПВВ.

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