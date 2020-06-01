Українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта в додатку "Дія" - ДПСУ
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
«На сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, у т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні. Натомість пред’явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком, чітко визначеним відповідною Постановою», - повідомили в пресслужбі.
Державна прикордонна служба України звернула увагу на те, що поширена у ЗМІ інформація є недостовірною і не може використовуватися громадянами України як одне із правил перетинання державного кордону України.
Зазначається, що уряд дійсно ухвалив Постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон» (від 15 квітня 2020 р. № 278). Так, Е-паспорти у "Дії" є цифровими аналогами паперових документів, відповідно до постанови. Особливої актуальності ця норма набуває в умовах карантину, оскільки цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок зупинки громадянина співробітниками Національної поліції, а також для отримання поштових послуг тощо.
«Однак жоден із пунктів Порядку застосування, визначених Постановою, не передбачає можливості пред’явлення е-паспорта для виїзду за кордон власне під час перетину державного кордону і проходження процедур оформлення зокрема», - наголосили в Держприкордонслужбі.
Як повідомляв Укрінформ, уряд України схвалив постанову про електронні паспорти у мобільному додатку "Дія", прирівнявши їх до паперових документів.