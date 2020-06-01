Українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта в додатку "Дія" - ДПСУ

У Держприкордонслужбі спростували інформацію про начебто можливість українців з 1 червня при поїздках за кордон подавати e-паспорт та е-паспорт для виїзду за кордон через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Портал Дія» скориставшись для цього однойменним мобільним додатком.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«На сьогодні громадяни України можуть перетинати державний кордон України лише за наявності необхідних паспортних документів, у т.ч. паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України, які визначені законодавством України, що регламентує оформлення осіб на кордоні. Натомість пред’явлення електронних документів у мобільному додатку "Дія" можливе лише всередині країни у випадках згідно з переліком, чітко визначеним відповідною Постановою», - повідомили в пресслужбі.

Державна прикордонна служба України звернула увагу на те, що поширена у ЗМІ інформація є недостовірною і не може використовуватися громадянами України як одне із правил перетинання державного кордону України.

Зазначається, що уряд дійсно ухвалив Постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, та відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон» (від 15 квітня 2020 р. № 278). Так, Е-паспорти у "Дії" є цифровими аналогами паперових документів, відповідно до постанови. Особливої актуальності ця норма набуває в умовах карантину, оскільки цифрові паспорти можна використовувати як посвідчення особи на випадок зупинки громадянина співробітниками Національної поліції, а також для отримання поштових послуг тощо.

«Однак жоден із пунктів Порядку застосування, визначених Постановою, не передбачає можливості пред’явлення е-паспорта для виїзду за кордон власне під час перетину державного кордону і проходження процедур оформлення зокрема», - наголосили в Держприкордонслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, уряд України схвалив постанову про електронні паспорти у мобільному додатку "Дія", прирівнявши їх до паперових документів.