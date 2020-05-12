Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки щодо продажу даних з додатку "Дія".

Про це урядовець повідомив на своєму Telegram-каналі.

"У телеграм запрацював бот, який використовую великі обсяги персональних даних. Одразу активно почали розповсюджуватися фейки, що ця інформація пов’язана з роботою застосунку "Дія"... Службою безпеки України розпочаті відповідні слідчі дії щодо роботи телеграм-боту та доступних в ньому персональних даних", — повідомив він.

Федоров уточнив, що мобільний застосунок "Дія" не має бази даних і не накопичує таку інформацію. До того ж, кількість, яку розповсюджує бот, набагато, в десятки, а то й сотні разів, перебільшує ту, з якою працює "Дія".

Він додав, що попередній аналіз інформації боту свідчить про використання старих баз даних, які вже не один рік доступні в Даркнеті. Зокрема, мова йде про базу даних Приватбанку, а також інших приватних (не державних) баз даних. Наприклад, в боті доступні паролі від Вконтакте, Linkedin.

Як повідомлялося, бренд і концепцію додатку було представлено 27 вересня 2019 року в Києві. Саме тоді його анонсували як додаток і портал, який об'єднає в єдиному електронному вікні усі послуги, що надаються державою громадянам і бізнесу.

У грудні 2019 року тестовий доступ до додатка відкрили для 5 тисяч українців, які подали заявки.

Додаток Дія можна безкоштовно завантажити в App Store та Play Market. Ідентифікація користувачів відбувається за допомогою технології BankID через систему Національного банку та ПриватБанку.

Дія працює як за наявності інтернету, так і в офлайн режимі.