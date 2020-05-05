Додаток "Дія" встановили вже понад три мільйони українців

Застосунок "Дія" Міністерства цифрової трансформації України встановили понад три мільйони людей.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"3 000 000 установлень застосунку "Дія". Чисто додатка. Крім авторизованих користувачів порталу та субпродуктів. Минуло рівно три місяці після старту продукту", - зазначив він.

Водночас Федоров додав, що у застосунку виявили ряд проблем:

- якість даних в реєстрах. Раніше на базах заробляли, тепер верифікуються дані в них;

- некомпетентність і повільність чиновників;

- відсутність бажання відходити від годівниці. У технологічному бардаку зручно змінювати дані в реєстрах.

Він уточнив, що через це кожен день зустрічаються кейси, коли у когось не відображається те, чим він володіє, а якийсь держорган/бізнес не приймає електронний документ. «Шлях цифрової трансформації не швидкий... Запускаємо послугу за послугою», - додав він.

Як повідомлялося, бренд і концепцію застосунку «Дія» представили 27 вересня 2019 року в Києві. У грудні 2019 року тестовий доступ для застосунку відкрили п'яти тисячам користувачів, які подали заявки.

Застосунок можна безкоштовно звантажити в App Store і Play Market.