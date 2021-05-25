Розрив печінки і переломи: на Франківщині перекинувся квадроцикл

В місті Яремче з численними травмами госпіталізували двох людей, які перекинулись на квадроциклах. У постраждалих виявили розрив печінки, перелом ребер та рвану рану стегна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

«24.05.2021 о 21:57 надійшло повідомлення зі служби 102 від чергового лікаря Яремчанської ЦМЛ про те, що на приймальний покій доставлено гр. 2002 р.н., жит. с. Голинь Калуського району, з діагнозом: закрита травма живота, розрив печінки, перелом ребер справа, закрита травма ОГК, та гр. 1981 р.н., жит. с. Микуличин, з діагнозом: рвана рана лівого стегна. За словами потерпілих дані тілесні ушкодження вони отримали в м. Яремчі внаслідок перекидання квадроцикла під час руху», - повідомляє управління ОДА.

Відомо, що ДТП на квадроциклах сталось на ґрунтовій дорозі в селі Микуличин через те, що потерпілі не впоралися з керуванням.

Як повідомляв Укрінформ, на Івано-Франківщині, в селі Космач Косівського району, водій квадроцикла з трьома пасажирами не впорався з кермуванням, квадроцикл перекинувся, загинула дитина 2010-го року народження.