Кількість загиблих у ДТП цьогоріч зменшилася на 17%

Кількість травмованих у дорожньо-транспортних пригодах у цьому році зменшилася на 14%, кількість загиблих - на 17%.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на пресконференції в Укрінформі з нагоди початку Тижня безпеки дорожнього руху.

"За цей рік ми маємо зниження кількості травмованих унаслідок ДТП на 14% і кількості загиблих - на 17%. Це той старт, який ми маємо станом на зараз, уже в цьому році", - сказав Білошицький.

Він зазначив, що зменшення кількості автопригод із травмованими і загиблими на дорогах спостерігається в місцях, де розміщені камери автофіксації. "На початку запуску системи автоматичної фіксації, яка відбулася майже рік тому, ми мали цифру понад 50 тис. порушень за день. Зараз ця цифра 5-8 тисяч, а іноді й менше", - прокоментував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

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За його словами, цього року планується встановити ще понад 200 камер автофіксації в місцях концентрації ДТП.

Як повідомлялося, Україна приєднується до шостого Глобального тижня безпеки дорожнього руху, який триватиме у всьому світі 17-23 травня. До його організації долучились близько 300 міст України.

Цьогоріч Тиждень безпеки дорожнього руху присвячено темі перевищення швидкості (Managing Speeding) – одній із основних причин ДТП і відбуватиметься під гаслом #StreetsForLife#Love30, тобто акцентуватиме увагу на обмеженнях швидкості руху транспортних засобів до 30 км/год в межах житлових та пішохідних зон у містах.