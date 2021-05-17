В Україні цьогоріч 19 пасажирських перевізників позбавили ліцензії

В Україні цього року 19 пасажирських перевізників позбавили ліцензії за порушення умов ведення господарської діяльності.

Про це повідомив заступник голови Державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) Микита Лагунін на пресконференції в Укрінформі з нагоди початку Глобального тижня безпеки дорожнього руху.

"З 2021 року нами проводяться посилені заходи контролю ліцензованого транспорту, який здійснює пасажирські перевезення... Від початку року вже 19 перевізників було позбавлено ліцензії за недотримання ліцензійних умов", - сказав Лагунін.

Він зауважив, що службовці Укртрансбезпеки проводять рейдові перевірки пасажирських перевізників, основну увагу приділяючи дотриманню режиму праці та відпочинку, а також дійснюють планові та позапланові перевірки дотримання перевізниками ліцензійних умов провадження господарської діяльності.

"Цього року дуже важливою є тематика дотримання швидкості на транспорті, тому що якщо казати про пасажирські перевезення, то майже 19% причин скоєння ДТП є саме недотримання швидкісного режиму", - сказав Лагунін.

У цьому зв'язку заступник голови Укртрансбезпеки зауважив, що державний контроль у галузі пасажирських перевезень має бути більш жорстким, а водії - більш відповідальними, оскільки перевозять велику кількість пасажирів.

Як повідомлялося, Україна приєднується до шостого Глобального тижня безпеки дорожнього руху, який триватиме у всьому світі 17-23 травня. До його організації долучились близько 300 міст України.

Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху щорічно проходить за підтримки уряду із залученням профільних державних відомств та структур, громадськості.