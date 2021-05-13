У Кличка сказали, коли буде рішення про підвищення цін на проїзд
Як передає Укрінформ, про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник у Фейсбуці.
"Процедура встановлення тарифу на перевезення у громадському комунальному транспорті наступна: комунальні підприємства-перевізники готують та надають економічне обґрунтування тарифу на перевезення у комунальному транспорті. Тобто, по суті – пояснення, чому саме необхідно змінити вартість перевезень. Після цього Департамент транспортної інфраструктури вивчає обґрунтування, готує відповідний пакет документів щодо зміни вартості перевезень в громадському комунальному транспорті", - повідомив Поворозник.
За його словами, наступний етап – фахівці Департаменту економіки та інвестицій розглядають економічне обґрунтування тарифу та здійснюють відповідні розрахунки — яким має бути тариф.
"Зміна тарифу відбувається після підготовки відповідного розпорядження, якому передує громадське обговорення проєкту цього розпорядження, та реєстрації у Міністерстві юстиції України", - зауважив він.
Як повідомляв Укрінформ, Київпастранс і метрополітен просять столичну владу дати гроші або підняти ціну на проїзд.
Раніше повідомлялося, що у першому кварталі 2021 року столична влада не очікує підвищення вартості проїзду для громадського транспорту, водночас можуть зрости ціни у маршрутках.