У Черкасах визначились, де розмістять центр COVID-вакцинації

У Черкасах центр вакцинації населення від COVID-19 розмістять на першому поверсі будинку культури ім.І.Кулика по вул. Благовісній, 170, - у холі та концертній залі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Черкаської міської ради.

"У Центрі вакцинації буде 5 точок, на яких працюватимуть лікар та 2 медсестри. Він буде готовий до роботи вже з наступного тижня. Запускатимемо його за необхідності, коли будуть у наявності вакцини у достатній кількості, і коли пунктів вакцинації, які наразі працюють у 5 центрах первинної медико-санітарної допомоги Черкас, буде недостатньо для проведення щеплення усіх бажаючих», - зауважив міський голова Анатолій Бондаренко.

Як зазначили у міськраді, крім цієї локації розглядався варіант розміщення Центру в кінотеатрі «Україна», де, як і в БК, можливо забезпечити щоденне щеплення до 300 осіб. Остаточне рішення ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Департаменту освіти та гуманітарної політики міськради доручено забезпечити приміщення меблями, холодильником, стаціонарним інтернетом, санітайзерами, доступом до санітарних кімнат. А департамент охорони здоров’я та медичних послуг має організувати формування бригад медичних працівників для роботи центру вакцинації.

Інформують також, що наразі у Черкасах вакцинація проводиться через мережу первинної медичної допомоги та силами трьох мобільних бригад з імунізації. Їх створено на базі КНП «Черкаська міська консультативно-діагностична поліклініка»; КНП «Другий Черкаський міський ЦПМСД»; КНП «П`ятий Черкаський міський ЦПМСД». У пунктах щеплення вакцинують людей, яких направлено до них відповідно до етапу проведення імунізації за попереднім записом. Для імунізації використовують вакцини Covishield/AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Comirnaty/Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio. Коли у Черкасах запрацює Центр масової вакцинації населення, на щеплення буде запрошено громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

Станом на 2 червня закладами охорони здоров`я м. Черкаси провакциновано від коронавірусу 4914 осіб, з них медичних працівників – 784 осіб, поінформували в міськраді.

Як повідомляв Укрінформ, з початку кампанії з вакцинації проведено 1 180 402 щеплення. Вакциновано 1 047 896 осіб, з них отримали першу дозу 1 047 894 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 132 058 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

29 травня у Києві, Львові та Одесі розпочали роботу пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19.