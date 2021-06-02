Синоптики попереджають про зливи та град, у Києві – сильний вітер

В окремих регіонах України у середу, 2 червня, очікуються значні дощі, град та шквали, а в Києві – сильні пориви вітру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій.

"За інформацією УкрГідрометцентру, 2 червня у східних, центральних та південних областях грози, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях значні дощі, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - ідеться у повідомленні.

Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у столиці.

"За інформацією УкрГідрометцентру, 2 червня у Києві вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні ДСНС у Телеграмі.

Як повідомляв Укрінформ, в окремих регіонах України у середу, 2 червня очікуються значні дощі, град та шквали.