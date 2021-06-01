Дощі та прохолодні дні прогнозують до кінця тижня

У середу, 2 червня, дощі очікуються у більшості областей України. Температура повітря вдень становитиме 14-19° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«2 червня у південних, східних та центральних областях хмарно з проясненнями, помірні дощі, грози, в Луганській, Донецькій, Запорізькій, місцями в Херсонській та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних областях вночі місцями невеликий дощ», - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних та північних областях 6-11°; вдень 14-19°.

У Києві та Київській області 2 червня мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Температура вночі у столиці 8-10°, вдень 16-18°; по області вночі 6-11°, вдень 14-19°.

У наступні два дні, 3-4 червня, в Україні очікується незначне підвищення температури з дощами в окремих регіонах.

Зокрема, за прогнозами синоптиків, 3 червня у південній частині, східних та більшості центральних областей хмарно з проясненнями, помірні, вночі у південно-східній частині місцями значні дощі, протягом 4 червня на півдні та сході країни невеликі дощі, окремі грози; на решті території мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер північний та північно-східний, 7-12 м/с, 3 червня в Україні, крім західних та південно-східних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°; у південно-східній частині країни вночі 9-14°, вдень 3 червня 13-18°, 4 червня 16-21°.

У столичному регіоні 3-4 червня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, вночі 3 червня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 16-21°.

Впродовж 5-6 червня в Україні без істотних опадів, лише у південно-східній частині вдень можливі невеликі короткочасні дощі, місцями грози.

Температура вночі 7-13°, вдень 17-23°.

У Києві 5-6 червня синоптики обіцяють без істотних опадів. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.