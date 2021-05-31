Літо буде дуже спекотним - синоптики прогнозують в Україні до +40°

Температура повітря влітку в Україні може сягати +40 градусів.

Про це розповів у коментарі Радіо Свобода директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда, повідомляє Укрінформ.

«Якщо проаналізувати стан погоди в літній період за останні років двадцять, то виходить, що не може бути літо зараз холодним… Починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вищою за норму, і велику кількість днів вона досягатиме 30-35, а в окремі дні, навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним. Іншого літа у нас уже не буде», – сказав Кульбіда.

Директор Укргідрометцентру зазначив, що температура повітря суттєво підвищиться після першої декади червня.

За словами синоптика Наталки Діденко, в Україні найближчими днями буде переважати прохолодна дощова погода.

Вона прогнозує, що в Києві літо розпочнеться перервою у дощах і прохолодою: вночі +4+7 градусів, вдень 1 червня +14+17 градусів, із поривчастим північно-східним вітром.

«Завтра розпочинається календарне літо, проте 1 червня в Україні ані тепла не побільшає, ані дощів не поменшає», – написала синоптик у Фейсбуці.