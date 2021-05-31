Літо на заході України розпочнеться з 3° тепла - синоптики

На більшій частині України до 4-5 червня буде прохолодна погода і рясні дощі, лише на півночі і заході - без опадів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції «Як вплинула холодна весна на урожай-2021?» розповіла керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Ми очікуємо формування досить малорухомого циклону над Кримом. Він буде визначати погоду в Україні декілька днів: поливати дощами південь, схід і центр України, північ і захід будуть без опадів», - сказала Адаменко.

Вона зазначила, що цей циклон визначатиме погоду до 4-5 червня. Після чого дощі мають припинитися, і на погоду в Україні почне впливати досить холодний антициклон. Тому інтенсивного наростання тепла, за словами Адаменко, не буде до 6 червня.

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«Сьогодні і завтра ночі будуть прохолодними. Наприклад, у Волинській області буде від 3 до 7 градусів, для кукурудзи це малувато», - попередила вона.

Як повідомляв Укрінформ, на правобережній Україні триває затяжна метеорологічна весна. Метеорологічне літо почалося лише на території лівобережної України: з 14 травня середньодобова температура там перетнула позначку у 15 градусів.