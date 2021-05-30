На горі Піп Іван знову випав сніг

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський знову випав сніг.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 07:50 30.05.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, падає сніг. Видимість обмежена до 30 м. Вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря +1°С", - зазначається у повідомленні.

У пості також викладено фото засніженої гори.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами синоптиків,в Україні в останні дні весни, 29-31 травня, - дощова погода та зниження температури повітря. Черговий циклон з дощами, що прийшов у п’ятницю, 28 травня, на захід України, охопить до понеділка, 31 травня, всю територію. Температура знизиться на 3-5 градусів.

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Традиційно найхолодніше буде у високогір'ї - в Яремче на Прикарпатті у вихідні вночі до +4°, вдень до +12°, дощі. Найтепліше - на сході та півдні з температурою до +28° С, але в Одесі температура повітря не підніметься вище +21° С.

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/ Facebook