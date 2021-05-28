В Україні весна «попрощається» дощами та похолоданням

В Україні в останні три дні весни, 29-31 травня, очікується дощова погода та зниження температури повітря.

Про це Укрінформу повідомили в Sinoptik.ua.

Зокрема, за прогнозами синоптиків, черговий циклон з дощами, що прийшов у п’ятницю, 28 травня, на захід України, охопить до понеділка, 31 травня, всю територію. Температура знизиться на 3-5 градусів.

Традиційно найхолодніше буде у високогір'ї - в Яремче на Прикарпатті у вихідні вночі до +4°, вдень до +12°, дощі. Найтепліше - на сході та півдні з температурою до +28° С, але в Одесі температура повітря не підніметься вище +21° С.

Холодна повітряна маса буде просуватися із заходу на схід, зменшуючи до понеділка територію тепла. Найбільш дощовий день в Україні - неділя, 30 травня, зливи очікуються практично всюди.

У західних областях в останні дні травня вірогідні дощі різної інтенсивності. Нічна температура повітря до понеділка знизиться до +9...+11°, денна в межах +14...+16°. У Закарпатті 31 травня до +19°.

У південних областях 29 травня повітря прогріється до +28°, найхолодніше буде в Одеській області: максимально +21°. У суботу пройдуть дощі, місцями з грозами. У неділю в Одесі та Херсоні буде сонячно, до +23°. На початку робочого тижня небо затягне хмарами, денна температура +21…+23°.

У центральних регіонах країни у вихідні та на початку тижня температура знизиться до +15° у Вінницькій області, до + 21° у Полтавській. У Черкаській та Кіровоградській областях - до +17...+19°. Вірогідні невеликі опади.

На сході України в суботу спека до +27°, у неділю – грозові дощі, зниження температури. В останній день весни дощі на сході припиняться.

В північній Україні у вихідні денна температура становитиме +15...+17°, у Сумській області +22°, дощитиме. В останній день весни знову дощі, але вже місцями та невеликі, температура залишиться на рівні +13...+15°, у Сумській області +21°.

У Києві в останні дні травня - дощі, денна температура у вихідні та в понеділок +15...+16°.