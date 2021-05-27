Синоптики сказали, коли припиняться дощі та грози

В Україні у п'ятницю очікуються короткочасні дощі, вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вночі 11-16°, вдень 24-29°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях помірні, місцями значні дощі; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі; в Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, в західних та північних областях - північний, північно-західний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 16-21°, на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°, у північних областях 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 5-10°.

У Києві 28 травня короткочасні дощі, грози, на Київщині йтиме короткочасні дощі з грозами; вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний з переходом на північний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 14-16°, вдень 21-23°, у області вночі 11-16°, вдень 19-24°.

Згідно з прогнозом синоптиків, на вихідні в Україні короткочасні дощі, місцями грози (вночі 29 травня у більшості західних, 30 травня у південних та центральних областей без істотних опадів). Вітер північний, північно-західний (на південному сході - південно-західний), 7-12 м/с, у південних, східних, більшості центральних областей, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура у західних, 30 травня і в Житомирській та Вінницькій областях вночі 6-11°, вдень 14-19°; у східних та південно-східних областях вночі 12-17°, вдень 29 травня 23-28°, 30 травня 20-25°; на решті території вночі 29 травня 11-16°, 30 травня 8-13°, вдень 17-22°.

У столичному регіоні 29-30 травня короткочасні дощі, грози (вночі 30 травня місцями). Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с. Температура вночі 29 травня 11-16°, 30 травня 8-13°; вдень 17-22°.

Синоптики прогнозують 31 травня-1 червня у західних та північних областях невеликі короткочасні дощі, окремі грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 7-13°, вдень 18-24°, у східних областях 21-26°; у західних областях вночі 5-10°, вдень 14-20°.

На Київщині 31 травня- 1 червня очікується невеликий короткочасний дощ (1 червня місцями), вдень окремі грози. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.