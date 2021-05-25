Україні прогнозують дощі на заході та півночі, вдень до +27°

В Україні 26 травня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза можливий у західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській областях, температура вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних, північних, Вінницькій, вдень і в Черкаській областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер східний, на заході та півночі країни південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°; в Карпатах вночі 4-9°, вдень 8-13°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у середу вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 12-14°, вдень 20-22°, на Київщині вночі 10-15°, вдень 19-24°.

Згідно з прогнозом, 27 травня у північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій областях короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

28 травня вночі у північних, західних областях, вдень в Україні помірні (у східних та західних областях невеликі) короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер південний (вдень 28 травня на Правобережжі північно-західний), 3-8 м/с, вдень під час гроз місцями шквали 15-20 м/с та град.

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Температура у західних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°, на решті території вночі 10-15°, вдень 23-28°, у північних областях 21-26°.

У столичному регіоні 27-28 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південний (вдень 28 травня північно-західний), 3-8 м/с, вдень під час гроз шквали 15-20 м/с, в окремих районах град. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Синоптики прогнозують на вихідні короткочасні дощі (вночі 29 травня у західних, вдень 30 травня у південних областях переважно без опадів).

Температура у західних областях вночі 6-11°, вдень 14-19°; на решті території вночі 10-16° (30 травня, крім південно-східної частини) 7-13°, вдень 17-23°, у східних та південно-східних областях 29 травня 22-27°.

На Київщині 29- 30 травня короткочасні дощі. Температура вночі 29 травня 10-15°, 30 травня 7-12°; вдень 17-22°.