Україну сьогодні накриють грози, град і шквальний вітер

В Україні у п'ятницю очікуються грози, у північних і центральних областях в окремих районах град та шквали до 20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"28 травня в Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Київщині 28 травня грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий).

Водночас у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Тернопільській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.