Україні прогнозують від 2° до 28° тепла, дощі та грози

В Україні у четвер, 27 травня, короткочасні дощі та грози очікуються у північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, на решті території без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«27 травня мінлива хмарність. У північних, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі 10-15°, у західних областях 6-11°, вдень у західних, північних та Вінницькій областях 20-25°, на решті території 23-28°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°.

У Києві та Київській області 27 травня мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ; вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 21-23°; по області вночі 10-15°, вдень 20-25°.

У наступні два дні, 28-29 травня, в Україні прогнозується дощова погода у більшості областей. Зокрема, за даними синоптиків, 28 травня вночі у північних та західних областях, вдень в Україні короткочасні дощі з грозами (на сході місцями). 29 травня хмарно з проясненнями, помірні, вдень у більшості західних областей невеликі дощі, місцями грози.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 8-13°, вдень 28 травня 16-21°, 29 травня 14-19°, на решті території вночі 11-16°, вдень 28 травня 24-29° (у Київській та Черкаській областях 21-26°), 29 травня 18-23° (у східних та південно-східних областях 22-27°).

У столичному регіоні 28-29 травня мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 29 травня хмарно з проясненнями, помірні дощі, окремі грози. Температура вночі 11-16°, вдень 28 травня 21-26°, 29 травня 18-23°.

В останні дні весни, 30-31 травня, в Україні очікується зниження температури повітря - вночі буде 6-12°, вдень 16-22°.

У неділю, 30 травня, в Україні, крім західних, вдень і північних областей, короткочасні дощі, окремі грози. 31 травня без опадів, лише вдень у південно-західній частині невеликі короткочасні дощі, окремі грози.

У Києві 30-31 травня без опадів, лише вночі 30 травня короткочасний дощ. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.