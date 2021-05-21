Синоптики розповіли, коли в Україну прийде пляжна погода

У суботу, 22 травня, в Україні температура повітря становитиме +19...+24°, у західних областях пройдуть дощі.

Про це Укрінформу повідомили в Sinoptik.ua.

Згідно з прогнозом, у неділю, 23 травня, в Україні знову очікуються дощі - в західному, частково в центральному і північному регіонах. Потеплішає з +14° на Заході до +25...+28° в Запорізькій та Донецькій областях.

У понеділок, 24 травня, за даними Sinoptik.ua, температура повітря на території України становитиме +20...+24°, на узбережжі Азовського моря до +26°. Дощі з грозами пройдуть в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Харківській областях.

"Довгоочікувані спекотні градуси прийдуть ще не скоро. Пляжна погода з температурою до +28° буде тільки на сході та частково півдні України наступного тижня. Засмагати вже можна, але купатися поки навряд чи комфортно - температура води в Дніпрі біля Києва +16°, Десни біля Чернігова +17°, в Азовському морі біля Маріуполя +17°, у Чорному морі біля Одеси +14°", - йдеться у повідомленні.

Серед західних областей в суботу на Львівщині та на Закарпатті місцями дощі, на решті території +20...+21°, без опадів; в неділю вдень +11...+13°, у другій половині дня - дощі, окрім Чернівецької області; у понеділок +17...+20°, без опадів. І тільки у вівторок очікується потепління до +25...+27°, а в середу - знову похолодання.

У центральних областях у суботу температура повітря становитиме до +22°, буде сонячно, без опадів. 23 травня небо затягне хмарами, температура знизиться, але не набагато, до +19...+21°. Із загальної картини погоди в центральному регіоні випадає Вінницька область з дощами, зниженням денної температури до +17°. На початку робочого тижня в Черкаській та Кіровоградській областях можливі дощі. Денна температура в регіоні +18...+ 20°.

На сході країни продовжує утримуватися комфортне тепло. У вихідні вночі +12 ...+15°, вдень +20...+25°. У понеділок пройдуть дощі з грозами, температура від +19 до +24°. У Харкові у вихідні мінлива хмарність, температура повітря вночі +12...+14°, вдень +22...+24°, опади не очікуються. У понеділок - погіршення погоди: денна температура знизиться до +20°, дощитиме, вдень північно-західний вітер до 6 м/с. Спекотна погода до +27° в Харкові можлива у середині тижня.

На півдні України 22-24 травня без опадів. У вихідні буде весняна тепла погода - до +25°. На початку робочого тижня дуже сонячно, вітер північно-східний, північно-західний до 5 м/с, температура повітря +20...+25°. Значне підвищення температури до +29° прогнозується у середині тижня.

У північних областях України у суботу повітря прогріється до +20…+21°, дощу не буде. У неділю температура повітря знову знизиться до +15...+19°, пройдуть дощі, лише у Сумській області буде температура +22° і без опадів. Але в понеділок дощі пройдуть і на Сумщині, в інших північних областях, навпаки, припиняться, і температура там буде до +21°.

У Києві у вихідні денна температура + 20...+21°, з суботи на неділю підвищиться нічна температура до +15°. У суботу буде хмарно з проясненнями, в неділю похмуро, у другій половині дня очікується сильний дощ. У понеділок, 24 травня, вдень без опадів, температура повітря до +21°.

Як повідомили агентству в Українському гідрометцентрі, 25 травня в Україні буде без опадів, лише вдень у західних областях короткочасні дощі, грози. 26 травня вночі у західній частині, вдень у північних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Температура вночі 9-15°; вдень 21-27°, 26 травня на півдні та сході країни до 30°, у західних областях 17-22°.

У Києві 25- 26 травня буде без опадів, лише вдень 26 травня невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10-15°; вдень 21-26°.

Згідно з орієнтовним прогнозом Укргідрометцентру, 27-29 травня в Україні короткочасні дощі, місцями грози; 30-31 травня переважно без опадів. Температура у південних, східних, 27-28 травня і в центральних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°; на решті території вночі 8-14°, вдень 17-22°, 27 травня у північних областях 20-25°.